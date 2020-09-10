Чемпиона России по боксу приговорили за нападение на росгвардейца

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили 235-м гарнизонным военным судом осужден на три года условно за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии.

Кушиташвили признали виновным по статьям «Незаконное хранение наркотиков без цели сбыта» и «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», передает РИА «Новости».

Ему также отменили домашний арест, он был заменен на подписку о невыезде.

Напомним, прокурор в прениях сторон запросил условный срок для Кушиташвили.

Напомним, Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Позже было возбуждено уголовное дело.

Так как Кушиташвили является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. Также стало известно, что у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Затем анализы подтвердили употребление спортсменом этого вещества.

Спортсмен вину не признавал. Его адвокат сообщал, что Кушиташвили якобы не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.