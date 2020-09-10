Минздрав потребовал повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай считает необходимым запретить продажу некрепкого алкоголя лицам моложе 21 года.

«Такого рода регулирование [повышение возраста продажи алкоголя до 21 года] необходимо, прежде всего, в отношении некрепкого алкоголя, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. Поэтому защита молодежи является наиболее важной задачей», – цитирует ТАСС заявление Салагая на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября.

Минздрав разработал законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% – пороговое значение крепости вина. В министерстве отмечают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Минфин не поддержал законопроект Минздрава. Минэкономразвития также считает запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным.

Напомним, в мае в Минздраве поддержали запрет продажи сигарет до 21 года.