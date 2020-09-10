Новый генпрокурор Белоруссии собрался «мобилизовать» госорганы для обеспечения порядка

Генпрокуратура Белоруссии намерена в ближайшее время усилить работу по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка, заявил назначенный накануне руководитель ведомства Андрей Швед.

В качестве основной задачи для генеральной прокуратуры Швед видит сохранение независимости и суверенитета страны, передает БелТА.

«И прокуроры здесь должны сказать и скажут свое веское слово. Должна быть обеспечена безопасность на наших улицах, порядок. Любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню», – указал он.

Швед подчеркнул, что в ближайшее время прокурорами «будет усилена работа по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка».

«Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами: все государственные органы, всех должностных лиц– единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок», – сказал он.

До этого, представляя Шведа в должности генерального прокурора Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко призвал прокуроров встать рядом на защиту власти или не мешать: «Вы – люди в погонах. Не надо поститься и хайповать».

Он добавил, что ждет от генпрокуратуры «более мощные, острые меры» реагирования на протесты.

Президент также заявил, что в 2020 году Белоруссия должна вернуться к «безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны».

Ранее Лукашенко объяснил, почему не намерен покидать свой пост на фоне протестов: «Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал».