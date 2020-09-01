В Черногории спрогнозировали отмену санкций против России

Сотрудничество с Россией и Сербией является одной из главных задач будущего правительства Черногории, наряду со вступлением в Евросоюз, сообщил один из лидеров крупнейшей коалиции «За будущее Черногории» Милан Кнежевич. По его словам, «в будущем можно ожидать» отмены в стране санкций против России.

«Главные задачей внешней политики будущего правительства будет членство в ЕС и развитие новых отношений с Российской Федерацией, Республикой Сербией и всеми странами, которые ожидают сотрудничества с нашим государством», – передает РИА «Новости» его слова.

Кнежевич также отметил, что в 2016 году возникли очень серьезные проблемы «в сотрудничестве с нашим историческим союзником – Российской Федерацией, потому что режим президента Мило Джукановича обвинил официальную Россию вместе с движением Демократический фронт в организации так называемого госпереворота».

«Я убежден, что граждане Черногории ожидают российских туристов, российские инвестиции и укрепления наших отношений. Конечно, наши граждане ожидают и членства в ЕС», – добавил он.

При этом он подчеркнул, что «в будущем можно ожидать и отмены антироссийских санкций в ЕС, в США и в Черногории».

«Если можно иметь сотрудничество между странами ЕС и Россией, считаю, что обязательно иметь такой вид сотрудничества между Черногорией и Россией», – сказал он.

Ранее лидер оппозиционной коалиции «Черным по белому» и гражданского движения URA Дритан Абазович заявил, что изменений внешнеполитического курса по вопросу членства Черногории в НАТО не будет.

На парламентских выборах в Черногории победу одержала правящая Демократическая партия социалистов президента страны Мило Джукановича, однако не набрала достаточно голосов для формирования кабинета.

Напомним, в Черногории, где состоялись парламентские выборы, оппозиция объявила о своей победе и «падении режима» Мило Джукановича. Сам Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов.

Власти Черногории запретили публиковать данные о рекордно высокой явке на выборах и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране.