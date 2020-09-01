Лукашенко заявил об угрозе «резни» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что желает защитить то, что создано в республике за 25 лет, и хочет отдохнуть от своей работы.

«Я так хочу отдохнуть, вы даже не представляете. Ну, может быть, был я не совсем старым человеком, прожил я эту жизнь, и мама меня наградила каким-то иммунитетом и здоровьем, что это все приходится выдерживать», – сказал Лукашенко в разговоре с RT. Видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале телеканала.

Он отметил, что задумывается над тем, может ли выдержать такие нагрузки нормальный человек. «Я просто хочу пожить спокойной, человеческой жизнью. Дело здесь не во власти, дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну», – указал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что не желает, чтобы «порезали честных, порядочных людей», которые занимались строительством страны.

«Это не люстрация будет, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло на Украине, – это будут цветочки. У нас будут ягодки», – заключил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил о важности многовекторной политики Белоруссии. Он также заявил, что получил урок, а Россия и Белоруссия имеют одно Отечество от Бреста до Владивостока.