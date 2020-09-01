Лукашенко объяснил обращение к Западу недопониманием со стороны России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обращался к США и Европе, так как не мог найти понимания у России, но должен был обеспечить выживание Белоруссии.

Лукашенко назвал «медийной выдумкой» то, что он якобы «повернулся на Запад», передает БелТА.

«Да, я проводил многовекторную политику насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России)», – пояснил он.

Лукашенко добавил, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России, хотя была вынуждена при экономических спорах искать альтернативу, в частности на нефтяном рынке.

Ранее Александр Лукашенко заявил о важности многовекторной политики Белоруссии. Он также заявил, что получил урок, а Россия и Белоруссия имеют одно Отечество от Бреста до Владивостока.