Центр инклюзивного образования открылся в Сочи

Власти Сочи в День знаний торжественно открыли гимназию на 1,1 тыс. мест и Центр инклюзивного образования.

«Сегодня мы открыли новый корпус шестой гимназии для учеников 5-11 классов. Под школу здесь адаптировали существующее здание, в котором теперь есть все необходимо - просторные классы для непрерывного учебного процесса, современные аудитории для занятий внеурочной деятельностью, которая интересна именно молодежи», – цитирует «Интерфакс» мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Он отметил, что новый корпус гимназии рассчитан на 1,1 тыс. учеников.

«Здесь же, в шестой гимназии открывается и Центр инклюзивного образования со специальными кабинетами. В них смогут обучатся 76 детей с ограниченными возможностями здоровья. Такую практику необходимо учитывать при проектировании социальных объектов в будущем», – подчеркнул градоначальник.

По его словам, в Сочи продолжается строительство еще четырех школ, две из которых – на улице Виноградной и в поселке Красная Поляна. Они распахнут свои двери уже в 2021 году.

«На курорте продолжается поиск перспективных земельных участков под новые школы и детские сады. Также мы планируем наращивать темпы строительства социальных объектов», – сказал он.

Также мэр добавил, что во всех школах Сочи 1 сентября проводятся «Уроки Второй мировой». Всероссийский проект проводится в рамках Года памяти и славы и мероприятий, приуроченных к великому событию для всего мира – окончанию Второй мировой войны.

В свою очередь, директор департамента физической культуры и спорту администрации Сочи Сергей Пилосян сказал, что вместе с образовательными заведениями начали работать спортивные школы.

«Новый учебный год для воспитанников секций 11 спортивных школ начнётся в полном объёме. В остальных 16 объектах тренировки запустят на открытом воздухе или в ограниченном режиме до тех пор, пока ведётся процесс закупки рециркуляторов», – сказал директор.

По его словам, в Сочи успешно реализуется проект «Спорт – норма жизни», в рамках которой на 40 городских площадках квалифицированные тренеры проводят занятия для всех желающих.

Кроме этого, на курорте возобновляются мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«С 1 сентября стартует регистрация на официальном сайте комплекса ГТО новых потенциальных участников среди дошкольников старше 6 лет и первоклассников. Также будет возобновлена сдача нормативов комплекса ГТО воспитанниками детско-юношеских спортивных школ», – подчеркнул Пилосян.

Начальник управления культура Марианна Устинова уточнила, что к началу учебного года готовы 13 объектов культуры: три музыкальные, три художественные школы и семь школ искусств. Всего более шести тысяч детей приступят занятиям в привычном формате с соблюдением требований Роспотребнадзора.

«Во время ограничительных мер система дополнительного образования в учреждениях культуры полностью была перестроена в онлайн-режим. Кроме того, с апреля 2020 года мы приняли участие в 143 онлайн-конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, краевого и городского уровней. Участники завоевали для города 467 всего дипломов. Из них 263 диплома гран-при и 1-й степени», – сказала Устинова.