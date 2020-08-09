Московские врачи вылечили от коронавируса почти 190 тыс. человек

За сутки число вылечившихся от коронавируса пациентов в Москве увеличилось на 803 человека, всего столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 189 тыс. 657 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 803 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 189 тыс. 657», – передает ее слова РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.