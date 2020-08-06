Рубль вырос к доллару и евро Рубль вырос к доллару и подешевел к евро 6 августа 2020, 10:15 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 3 копейки – до 72,85 рубля, курс евро вырос на 3 копейки – до 86,47 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 45,27 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях