Эксперт объяснил слова Трампа о «величайшей ошибке» в истории США

«Трамп хочет показать, избирателям, насколько радикально он отличается от своих предшественников в лице Клинтона, Буша-младшего и Обамы», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев, комментируя заявление главы Белого дома о том, что отправка американских войск на Ближний Восток была «величайшей ошибкой» в истории США.

«Трамп хочет завершить начатое, то есть сократить присутствие американских войск на Ближнем Востоке. Он давно это обещал. Потому вывод войск из Сирии или Ирака возможен», – считает политолог-американист Борис Межуев.

Еще одной причиной такого заявления Трампа может быть желание показать избирателям, насколько радикально он отличается от своих предшественников. «Это особенно актуально сейчас, когда экс-президенты Клинтон, Буш-младший и Обама демонстрируют свою солидарность в поддержке Джо Байдена», – добавил эксперт.

«Кроме того, Буш-младший выбрал антитрамповский лагерь из-за того, что Трамп перешел дорогу всему клану Бушей. Ранее он выбил из седла брата экс-главы США Джеба Буша, который, видимо, имел возможность стать президентом. Клан Бушей хочет свержения Трампа», – пояснил американист.

«Потому стратегия демонстрации более мягкой политики стала характерной чертой американских выборов. Это позволяет избирательной кампании Трампа получить нужную динамику. Хотя до успеха еще далеко», – заключил Межуев.

Напомним, президент США Дональд Трамп признал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток самой большой ошибкой в истории страны.

«Мы ликвидировали ИГИЛ*... 100% этого халифата... Мы «убрали» (иранского генерала Касема) Сулеймани, (главаря ИГ* Абу Бакра) Аль-Багдади... Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток», – сказал он.

Ранее бывший советник американского лидера Джон Болтон в своих мемуарах написал об уверенности Трампа в том, что американские военные терпят поражение в Афганистане и странах Ближнего Востока и требовал вывести оттуда войска.

В конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с запрещенной в России террористической организацией «Талибан», пообещав снять санкции с членов этого движения. В начале марта США объявили о начале вывода войск из Афганистана. Однако уже в конце мая Трамп заявил, что конкретных сроков вывода войск из Афганистана нет, это произойдет «тогда, когда понадобится».

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