Кремль выразил надежду на наказание избивших блогера Жукова

В Кремле надеются, что виновные в избиении осужденного за призывы к экстремизму блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему. Но мы знаем, что проверки проводят наши правоохранители, поэтому будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что столичная полиция возбудила уголовное дело после заявления блогера Егора Жукова об избиении двумя неизвестными на западе Москвы.