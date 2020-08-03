Эксперт: Выход из налогового соглашения с Кипром даст России новые драйверы экономического роста

Соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения позволяло богатым россиянам не только существенно снижать налоговые платежи, но и осуществлять их за границей. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила проректор и директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова. По ее мнению, выход России из этого соглашения позволит стране получить новые драйверы для экономического роста.

«Для богатых людей у нас на самом деле действует не прогрессивная, а регрессивная шкала налогообложения с учетом всех имеющихся льготных возможностей. Налоговыми гаванями пользуется 1% самых богатых людей в стране. Я уже 15 лет поднимаю вопрос о более высоких налогах для этого процента. Этот момент наступил», – комментирует выход России из соглашения о двойном налогообложении с Кипром проректор и директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.

Единственное, добавляет она, следует проследить, чтобы благодаря этим налоговым поступлениям возросил расходы на образование, здравоохранение и социальную поддержку людей с невысокими доходами.

«России надо тратить эти средства на семьи с детьми. Других драйверов для экономического роста, кроме как инвестиции в человеческий капитал, у нас нет. Поэтому нам нужны драйверы умного экономического развития, а это инвестиции в детей», – говорит Овчарова.

Потратить эти средства на семьи с детьми с более низкими доходами – это самое что ни на есть справедливое решение, уверена эксперт. По ее словам, в России порядка 40% детей в возрасте от 7 до 16 лет – из бедных семей, но сегодня они не получают серьезной поддержки. «Хотя страны с таким же уровнем развития, как у нас, как правило, имеют универсальное пособие для бедных семей», –заключает собеседник.