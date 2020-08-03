Израильские военные открыли огонь на Голанских высотах

По группе боевиков, которые хотели установить взрывные устройства, открыли огонь на Голанских высотах, сообщила Армия обороны Израиля.

Военные обнаружили «террористов рядом с забором безопасности» и пресекли «попытку разместить самодельные взрывные устройства» у линии, которая отделяет оккупированные Израилем Голаны от ДМЗ.

По отряду из четырех боевиков открыли огонь «солдаты и армейский летательный аппарат», было «подтверждено попадание», передает ТАСС.

Подчеркивается, что Израиль «возлагает ответственность за любые события в Сирии на сирийский режим». Армия заявила, что «не потерпит нарушения суверенитета Израиля».

Армия Израиля также заявила, что в ответ на пуск ракеты из сектора Газа израильские военные нанесли удар по объектам движения ХАМАС. Израиль «возлагает на ХАМАС ответственность за всю деятельность, которая ведется из Газы», передает РИА «Новости».

Напомним, между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.