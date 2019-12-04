ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны

Израиль должен покинуть оккупированные Голанские высоты, говорится в резолюции Генассамблеи ООН.

Документ поддержала 91 страна, девять членов ГА ООН выступили против резолюции, 65 государств воздержались, передает РИА «Новости».

От Израиля потребовали отступить к линии, которая существовала по состоянию на 4 июня 1967 года. Решение Израиля 1981 года о собственных законах и управлении на оккупированной территории объявлены недействительными и лишенными юридической силы.

Действия Израиля препятствуют установлению мира в регионе, сказано в резолюции.

В документе говорится, что Израиль должен возобновить переговоры с Сирией и Ливаном, а также уважать ранее согласованные обязательства.

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