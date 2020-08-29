Путин заявил о заранее подготовленной позиции Запада по Белоруссии Путин наградил российских дипломатов 29 августа 2020, 14:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин наградил ряд дипломатов орденами Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа главы государства. Как заявляется, «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу» орден Дружбы получили заместитель постоянного представителя России при НАТО в Брюсселе Юрий Горлач, заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Алексей Исаков и посол России в Республике Ботсвана Виктор Сибилев, передает РИА «Новости».



Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден советник посольства России в Израиле Игорь Мартынов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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