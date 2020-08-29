На Украине Зеленского раскритиковали за «комплекс малоросса»

Депутат Верховной рады от партии «Европейская Солидарность» Олег Синютка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прививает украинцам «комплекс малоросса».

После концерта в Киеве по случаю Дня независимости Украины, на котором исполнялись песни на русском языке, Синютка сказал: «Зеленский хотел продемонстрировать, что в нашей стране есть два государства – первого сорта и второго сорта. Одни болеют за одни вещи, другие убеждены совсем в других ценностях. То, что прозвучало на Софиевской площади – это желание власти навязать обществу комплекс малоросса», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTA.

По его словам, украинцы «долго и так рьяно убивали» этот комплекс, но до конца им так и не удалось этого сделать.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин говорил о том, что от разработки стратегии по национальной безопасности зависит, отметит ли государство свой следующий День независимости.