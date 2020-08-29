Китай призвал Европу укреплять всестороннее стратегическое партнерство

Китай и Европа должны перейти к следующему этапу многосторонней повестки дня, укреплять всестороннее стратегическое партнерство, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже.

«В нынешней ситуации нарастания протекционизма и односторонности в мире Китай и Европа должны вместе продвигать концепцию многосторонности, защищать ключевые нормы международных отношений, строить открытую глобальную экономическую систему», – цитирует главу МИД КНР ТАСС.

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, «КНР с радостью отмечает, что Франция и Европа содействуют повышению стабильности в современном мире».

«Китай, Франция и Европа должны перейти к следующему этапу многосторонней повестки дня, укреплять всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Европой, вместе стоять на правильной стороне истории», – заявил глава МИД КНР.

«Китай и Европа всегда были партнерами, а не конкурентами. Взаимные договоренности всегда значительно превышали разногласия», – подчеркнул Ван И.

Ранее в августе госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на встрече с чешскими сенаторами назвал Китай «большей угрозой мира, чем СССР».

В июле глава Госдепа объявил Коммунистическую партию Китая (КПК) «центральной угрозой современной эпохи», которую Вашингтон «помог осознать» другим странам. Он также заявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия с Китаем.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об исторической речи Помпео, в которой он провозгласил нового главного противника США.