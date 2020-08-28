Московская биржа открылась разнонаправленно 28 августа 2020, 10:18 Текст: Алина Назарова

Индекс Мосбиржи утром в пятницу снижался на 0,5% – до 2998 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 0,1% – до 1266 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

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