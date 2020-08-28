Рубль снизился к доллару Рубль вырос к доллару и евро 28 августа 2020, 10:14 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 43 копейки – до 74,54 рубля, курс евро снизился на 1 копейку – до 88,59 рубля. Стоимость нефти снижается на 0,04% – до 45,58 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».

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