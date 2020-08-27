Певца Диму Билана госпитализировали, в последнее время он чувствовал недомогание.

По словам певца, в последнее время он выходил на сцену с температурой, испытывал слабость и плохо себя чувствовал. «В Ялте покатался на катере, простыл, носоглотка заболела и, в общем, в Питере я уже был с температурой», – сказал Билан во время эфира в своем Instagram, запись которого позднее была опубликована на YouTube.

«В данный момент я в больнице», – сказал он.

Музыкант отметил, что многие даже не знают, что происходит в жизни знаменитостей на самом деле.

Он добавил, что сдал все необходимые тесты, коронавирус у него не подтвердился, однако было диагностировано воспаление легких.

Ранее российский певец Стас Михайлов подтвердил, что заразился коронавирусом, и призвал всех вовремя обращаться за медицинской помощью.