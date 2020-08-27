Мятежники освободили президента Мали

Захваченный в ходе военного переворота в Мали президент Ибрагим Бубакар Кейта в ночь на четверг был освобожден мятежниками.

Как сообщает портал Jeune Afrique, семья президента Мали рассказала, что Кейта освободили в ночь на четверг около 3.00 по местному времени (6.00 мск). Он был доставлен в свою резиденцию в Себеникоро, которая охраняется мятежниками. По сообщению портала, президент Мали отметил хорошее и уважительное отношение со стороны мятежников.

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Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.

В среду мятежные военные, захватившие власть в Мали, сообщили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов.

Главой созданного мятежниками Национального комитета для спасения народа в Мали стал полковник Ассими Гоита.

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