ФОМ провел опрос медиков и граждан по российской вакцине от коронавируса

Фонд «Общественное мнение» провел опросы среди обычных граждан и медиков по поводу скорого начала производства российской вакцины от COVID-19.

Опрос проводился об ожиданиях, основанных, главным образом, на представлениях людей о потенциале российской науки, а не об оценке вакцины, поскольку вакцина еще не «ушла в массы», сообщается на сайте ФОМ.

Отмечается, что от этих ожиданий во многом зависит дальнейшая судьба вакцины: ведь именно они будут определять меру предрасположенности людей к участию в вакцинации.

Подавляющее большинство россиян (90%) в той или иной мере осведомлены о разработке и регистрации российской вакцины от коронавируса. У медиков уровень информированности еще выше, 97% – что закономерно.

Участники опроса среди населения втрое чаще предполагают, что эта вакцина – высококачественная (43%), чем думают, что она плоха (14%). Отметим, что пожилые отреагировали на сообщение о появлении вакцины намного оптимистичнее, чем молодежь: в старшей возрастной когорте соотношение оценок – 53 против 5%, в младшей – 38 против 23%.

Среди медработников представление о хорошем качестве вакцины преобладает над противоположным с тем же трехкратным перевесом, что и среди граждан: 49 против 16%. Корреляция с возрастом сохраняется и у профессионального сообщества: 61% медиков старше 60 считают вакцину качественной, 9% – некачественной. Среди молодежи (18–30 лет) соотношение выглядит как 45% на 22%.

В то, что отечественная вакцина сможет остановить эпидемию коронавируса в России, верят 53% опрошенных среди населения, и 50% – среди медиков. Скептиков – примерно четверть: 22% обычных граждан, 27% врачей и среднего медперсонала.

В гипотетической пока ситуации выбора между отечественной и импортной вакциной от коронавируса (при равной цене) подавляющее большинство, 62%, отдают предпочтение российской, 12% – иностранной. Особенно решительно «голосуют» за отечественного производителя пожилые (80%), предпочитающие традиционные СМИ (83%), жители сел (72%).

Медики также довольно твердо высказываются в пользу отечественной вакцины: 59% против 19% заявляющих, что предпочли бы импортную.

С идей о необходимости массовой вакцинации участники опросов соглашаются менее охотно. Среди населения общую вакцинацию от COVID-19 считают нужной 46% респондентов, ненужной – 37%. Медики несколько больше склоняются к поддержке массовой вакцинации: признают ее нужной 56% медиков, считают ненужной – 33%.

При этом подавляющее большинство опрошенных среди населения (77%) уверены, что каждый человек должен сам решать, делать ли ему прививку, и лишь 20% высказываются за принудительную вакцинацию (среди считающих, что вакцинация от коронавируса в принципе нужна, за нее высказываются 38% – против 59% сторонников добровольной вакцинации).

Медики в этом отношении настроены даже радикальнее: 81% на 18%.

Также респондентов спрашивали о том, какие группы населения, по их мнению, должны иметь возможность сделать прививку в первую очередь. Первые три позиции совпадают у обычных людей и у медиков – приоритет отдается медицинским работникам, работникам сферы образования и занятым в сфере услуг, включая торговлю.

В опросе медиков участвовало 978 респондентов. Комбинированная выборка: направленный отбор на основе всероссийской выборки населения, опрошено 573 респондента в режиме личного интервью. Сроки проведения полевых работ: 21–24 августа.

В опросе граждан участвовали россияне от 18 лет и старше, всего было опрошено 1094 респондента. Срок проведения – 21–22 августа. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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