Песков оценил интервью Путина Брилеву

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву дал «много оценок, которые еще не звучали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вчера Путин поздно вечером дал интервью Сергею Брилеву, телеканал «Россия» будет в ближайшее время это давать. Это также будет доступно для других телеканалов», – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что беседа посвящена «текущим, наиболее важным моментам повестки дня».

«Интересное интервью. Много оценок, которые еще не звучали», – добавил представитель Кремля.

Ранее в четверг телеканал «Россия 24» анонсировал большое интервью Путина Брилеву. Сам Брилев на своей странице в Facebook уточнил, что одной из тем разговора с президентом стала ситуация в Белоруссии.

По словам Пескова, Путин в интервью, фрагменты которого показали на телеканале «Россия 1», выскажется о ситуации в Белоруссии.



«Там будет про Белоруссию в том числе», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, Песков сказал, что главы России и Белоруссии общаются напрямую и никаких связующих звеньев не требуется.

«Вы понимаете, что измерение Союзного государства, конечно, оставаясь приоритетом для нас, сейчас, наверное, вот в эти дни, не стоит во главе угла, безусловно. Хотя, конечно, определенная правовая база, на которой зиждется Союзное государство – эта правовая база остается и так далее. Но вы понимаете, что сейчас президенты общаются напрямую, здесь никаких связующих звеньев не требуется», – отметил Песков.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД