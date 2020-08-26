Коровы под Челябинском напали на полицию

В городе Верхний Уфалей Челябинской области безнадзорные коровы напали на полицейского и женщину, сообщают СМИ.

Женщина пыталась выгнать стадо с площадки у дома, однако одно животное на нее напало. Полицейский, на которого бросалась корова, не стал применять табельное оружие против животного, передает «Царьград».

У женщины после конфликта остались ушибы и перелом, у мужчины – ссадины и раны.

Хозяевам коровы грозит административная ответственность, предупредили в региональном ГУМВД, сообщает «Интерфакс».

Местные жители отметили, что коровы регулярно приходят на эту площадку для выпаса.

В 2016 году бешеный волк напал на двух человек в Ростовской области, одному мужчине удалось задушить животное.