Кипр выдал России подозреваемого в мошенничестве россиянина

Подозреваемого в мошенничестве россиянина экстрадировали с Кипра в Россию вывозным рейсом «Аэрофлота», сообщили в пресс-службе российского посольства в Никосии.

«При содействии представителя российского МВД на Кипре состоялась экстрадиция гражданина РФ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, и скрывавшегося от органов суда и следствия», – передает ТАСС сообщение диппредставительства.

Отмечается, что эта часть статьи УК РФ касается «причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием».

Позже в пресс-службе Генпрокуратуры России уточнили, что экстрадирован российский бизнесмен Ираклий Джанджагва, который обвиняется в хищении более 500 млн рублей у одного из крупнейших российских банков.

Ранее обвиняемый в хищениях 600 млн рублей бывший руководитель «Нижегородского водоканала» Александр Попов был экстрадирован из Черногории в Россию.