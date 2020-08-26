В лесу в Ингушетии уничтожили боевика Семья из четырех человек погибла в Воронежской области 26 августа 2020, 14:35 Текст: Алексей Дегтярев

В Воронежской области семья из четырех человек погибла, по предварительным данным, отравившись угарным газом, возбуждено уголовное дело. Тела четырех человек без признаков насильственной смерти нашли в селе Гнилое Острогожского района, сообщается на сайте прокуратуры региона. Среди погибших – двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности четырем лицам», отмечается на сайте следственного управления СК региона. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что на турбазе в Алтайском крае нашли тела людей. Сотрудники турбазы решили вскрыть номер, и обнаружили там тела четырех людей, включая детей. Позднее был задержан гендиректор турбазы.

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