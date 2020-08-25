Эксперт объяснила суть конфликта вокруг горы Куштау в Башкирии

«Уровень доверия со стороны населения позволил главе Башкирии Радию Хабирову наладить диалог с защитниками шихана, готовыми к открытому конфликту. У него сильный характер, потому я уверена, что Хабиров эту проблему решит», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август, комментируя конфликт между представителями «Башкирской содовой компании» и жителями Куштау.

«Башкирская содовая компания» (БСК) – это сильное предприятие и крупный налогоплательщик. При этом руководство БСК не уделяет достаточного внимания модернизации производственных площадей. Как добывали сырье сто лет назад, так и сейчас это делают», – считает политолог Алена Август.

«Суть конфликта вокруг шихана Куштау в том, что еще при предыдущей администрации Рустэма Хамитова БСК были предложены площади под разработку, где есть все что нужно: сода, минералы и так далее. Правда, там нужно было приложить чуть больше усилий. А шихан – это уникальное природное образование, где все лежит на поверхности: бери и пользуйся», – пояснила эксперт.

При этом Башкирия – национальная республика, и для значительной части населения шихан Куштау несет сакральный смысл. «Есть эпосы, посвященные шиханам, они занимают важное место в национальной истории. И когда интересы бизнеса возобладали над вопросами исторического достояния – возник конфликт», – отметила Август.

«Определенные силы в республике, разыгрывая «национальную карту», всячески этому способствовали, подкачивая протест финансовыми вливаниями. Защитники шихана водили вокруг Куштау хороводы, поднимались на гору, проводили там обряды. БСК, в свою очередь, не желала отступать от планов разработки шихана, из-за чего ситуация достигла точки кипения», – пояснила политолог.

«И у главы Башкирии Радия Хабирова не осталось вариантов, кроме как поставить ситуацию на паузу. Во-первых, как он и предложил, будет проанализирована ситуация в отношении самой БСК. Во-вторых, будет запущен процесс предоставления шихану статуса особо охраняемой природной территории. И это действительно важно для местного населения», – подчеркнула эксперт.

Резюмируя, политолог отдала должное главе Башкортостана, отметив, что Хабиров вовремя подключился к решению проблемы. «Для того чтобы прийти к людям, которые настроены на столкновения – нужно обладать определенным уровнем доверия со стороны населения. Он выслушал людей и нашел для них нужные слова. У него сильный характер, потому я уверена, что Хабиров эту проблему решит», – сказал Август.

Напоним, Куштау – один из шиханов (одиночных гор) в районе города Стерлитамака. В конце прошлого года Радий Хабиров разрешил Башкирской содовой компании (БСК) вести разработку горы – иначе в 2022 году предприятию грозит остановка из-за нехватки сырья и тысяча жителей Стерлитамака останется без работы. Против работ выступают экозащитники, которые пикетируют вырубки леса на шихане. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОН. На минувших выходных при столкновениях во время акций против разработки Куштау пострадали несколько человек.

Накануне глава Башкортостана Радий Хабиров заявил протестующим, что работы будут приостановлены до тех пор, пока не будет найден компромисс.