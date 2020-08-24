Ростех представил противодронные системы с искусственным интеллектом

Подразделение Ростеха – АО «Концерн «Автоматика» – презентовало на выставке «Армия-2020» роботизированные противодронные системы, способные интегрироваться с различными системами вооружения.

«Концерн «Автоматика» разработал ряд систем противодействия беспилотным летательным аппаратам различного радиуса действия. Все комплексы имеют развитую систему автоматизации и фактически являются роботизированными системами, которые сами принимают решение на уничтожение целей, запрашивая подтверждение у человека. Каждый (комплекс) может работать по-отдельности, также есть возможность интегрировать (их) в единую систему с ударными средствами, в том числе огневыми, например, «Панцирем», что является требованием заказчиков», – передает РИА «Новости» заявление концерна.

В концерне агентству уточнили, что большинство систем обкатали на полигонах и в условиях боевых действий. Отмечается, что «потенциальными заказчиками систем в первую очередь являются Минобороны, ФСО И ФСБ, но в последнее время противодронной защите большое внимание уделяют российские и иностранные нефтяники».

«Одна из систем – «Купол» – создает непроницаемое для беспилотных летательных аппаратов электромагнитное поле, при попадании в которое БПЛА теряет управление и садится без разрушений. Последняя модернизация стала автоматизированной: если раньше эти комплексы управлялись оператором, и он должен был включать и управлять, то сейчас это происходит автоматически, роль человека сведена к минимуму. Средства обнаружения фиксируют (цель), наводятся антенны, и включаются средства подавления. Расширены частотные диапазоны, которые используют эти средства», – добавили в концерне.

Уточняется, что концерн создал системы дальнего обнаружения беспилотных летательных аппаратов, основной задачей которых является защита государственной инфраструктуры. Максимальная дальность обнаружения достигает 50-60 километров в зависимости от высоты полета.

«Наиболее продвинутым является комплекс «Сапсан», который обладает радиолокационной станцией, а также станция радиоэлектронного подавления, которая не дает беспилотникам приблизиться к защищаемому объекту. Сигнал подавляется при помощи формирования шумовой последовательности, нарушает связь, ухудшает условия приема задач с земли, лишает БПЛА возможность ориентироваться в пространстве, поскольку не дает возможности пользоваться системами геопозиционирования», – рассказали в концерне.

Кроме того, холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) на форуме «Армия-2020» показал автоматизированную интеллектуальную систему управления формированиями роботов на основе нейросетей. Новая разработка повышает эффективность боевых систем более чем в 3 раза за счет минимизации участия человека в процессе управления.