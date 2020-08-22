Джигурда пригрозил разоблачить адвоката по делу Ефремова

Актер Никита Джигурда прокомментировал отказ актера Михаила Ефремова от услуг адвоката Эльмана Пашаева и пригрозил защитнику потерпевшей стороны Александру Добровинскому «большим сюрпризом».

«Будет другой адвокат, над которым Александр Добровинский не будет смеяться. А Добровинского от меня ждет большой сюрприз по поводу его дипломов. Ранее никто этими вопросами не задавался, а я задался. Я знаю гораздо больше», – передает слова Джигурды «НТВ».

При этом Пашаева Джигурда назвал «великим адвокатом», который делает все правильно. Однако решение Ефремова, по мнению актера, верное. «Это законный ход, когда идет беспредел. Я убежден в победе», – заявил Джигурда.

Накануне Ефремов заявил в суде, что решил отказаться от услуг адвокатов и наймет «других посильнее».

Сам Пашаев считает, что отказ актера связан с тем, что Ефремов уже не верит в справедливость суда. Адвокат заявил, что это отказаться от его услуг – законное право актера.

В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание было перенесено на 24 августа.

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