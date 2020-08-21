Эстонцы пришли в восторг от встречи с российской подлодкой в Финском заливе

Эстонские туристы, отдыхавшие в Финском заливе, сняли на видео российскую подлодку, которая проплыла в нескольких десятках метров от их яхты.

Капитан яхты Эйн Померантс сообщил Postimees, что сталкивался в море с подлодками и раньше, в последний раз это было в советское время.

Инцидент произошел 20 августа, в четверг. Компания из восьми человек отправилась в плавание утром, был взят курс на Финляндию. Капитан увидел судно, когда яхта вышла на мелководье вблизи Таллина.

«Мы немного ускорились, чтобы наши курсы пересеклись и мы увидели судно вблизи. Это была русская подводная лодка. Дистанция между нами составляла сотню метров, не больше», – рассказал Померантс.

Капитан не может точно сказать, произошла встреча в нейтральных водах, или в водах Эстонии.

«Это было на границе. Они были очень дружелюбны, помахали нам с капитанского мостика и даже послали сигнал в нашу честь», – отметил он. По его словам, подлодка держала курс в Петербург.

Компания эстонцев, отметил капитан, пришла в восторг от встречи с российской подлодкой.

«Мы хотели быть как можно ближе к ним – в этом нет ничего страшного, сейчас нечего бояться», – заключил Померантс.