«Ашан» уволил десятки российских сотрудников из-за подозрений в коррупции

Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети «Ашан» были уволены из-за подозрений в коррупции, сообщил глава подразделения Йоханнес Толай.

По его словам, нарушения были выявлены в рамках работы специального комитета по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству.

«Борьба с коррупцией, с откатными схемами, – тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда», – сказал Толай в интервью РБК.

Он отметил, что уволенные сотрудники потеряли доверие, не соблюдали должностные инструкции и, по мнению комитета, были близки к коррупции.