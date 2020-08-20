Осужденному за участие в несанкционированной акции в Москве Жукову отказали в УДО

Участвовавшему в несанкционированной акции в Москве Кириллу Жукову отказали в условно-досрочном освобождении в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила.

«Суд постановил: удовлетворению ходатайства адвоката, действующей в интересах осужденного Жукова, об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания отказать», – цитирует решение судьи РИА «Новости».

В сентябре Тверской суд Москвы приговорил Жукова к трем годам колонии общего режима. Сторона защиты подавала апелляцию, но в октябре приговор оставили в силе.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве были арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.