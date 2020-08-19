Европарламент испугался иностранной военной интервенции в Белоруссию

В Белоруссии могут «усилиться репрессии», а также может произойти «иностранная военная интервенция», заявил глава Европарламента Давид Сассоли на видеоконференции лидеров ЕС по Белоруссии.

«Есть все основания ожидать ужесточения репрессий и иностранного военного вмешательства, и я хочу твердо сказать всем тем, кто пытается разделить страны ЕС. Мы, европейцы, едины в своей озабоченности ситуацией в Белоруссии», – цитирует ТАСС Сассоли.

Кроме того, дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что лидеры ЕС учтут обращение Светланы Тихановской с призывом не признавать итоги президентских выборов в ходе саммита по Белоруссии.

«Страны ЕС осведомлены об обращении лидера оппозиции госпожи Тихановской. Оно будет учтено в ходе дискуссии», – сказал дипломат.

Пресс-служба Евросовета отказалась от официальных комментариев.

В среду Тихановская в день саммита ЕС заявила, что призывает европейских лидеров не признавать итоги выборов и поддержать формируемые оппозицией альтернативные структуры.

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель сообщал, что созвал Евросовет по Белоруссии на ближайшую среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз ввести санкции против ответственных за насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.

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