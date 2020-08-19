Охрану генконсульства России в Нью-Йорке усилили

Американские правоохранительные органы усилили патрулирование вокруг российского генконсульства в Нью-Йорке после инцидента с неизвестным, бросавшим камни в здание дипмиссии, сообщил представитель Госдепартамента США.

«Наши партнеры из правоохранительных органов США в Нью-Йорке усилили патрулирование, [проводимое в целях обеспечения] безопасности вокруг мест расположения дипломатических объектов, на которых сказался этот инцидент», – приводит слова представителя Госдепартамента США ТАСС.

Накануне российские дипломаты в Нью-Йорке пожаловались на получение угроз. Позже в полицейском управлении города сообщили, что установили личность мужчины, забросавшего генконсульство России камнями.