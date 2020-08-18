Установлена личность напавшего на генконсульство России в Нью-Йорке

Мужчина, который забросал камнями генконсульство России в Нью-Йорке, также совершил нападение на дипмиссии Украины и Венесуэлы, сообщили в полицейском управлении города.

Нападающим оказался 34-летний Реза Машаехи, проживающий на Манхэттене, передает РИА «Новости».

Он был арестован 10 августа и обвинен в преступном причинении ущерба. После вручения повестки в суд мужчину отпустили.

«Он бросал камни в машину и повредил заднее стекло и капот...Он должен появиться в суде 6 ноября», – рассказали полицейские.

Отмечается, что также в эти дни его арестовывали за то, что он закидывал камнями консульства Венесуэлы и Украины.

Тем не менее полицейские отметили, что 14 августа им не удалось задержать мужчину, который повредил машину российского консульства. Поэтому они пока не смогли связать Машаехи с преступлением, которое произошло 14 августа.

Во вторник в генконсульстве России сообщили, что неизвестный мужчина с 10 августа неоднократно угрожал российским дипломатам в Нью-Йорке, а также бросал в них камни.