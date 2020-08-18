Задержанный в Белоруссии российский журналист Важенков госпитализирован

Российского журналиста Артема Важенкова, которого задержали в Белоруссии по подозрению в участии в массовых беспорядках, госпитализировали в России в связи с полученными в изоляторе травмами, сообщил адвокат Антон Гашинский.

«Встреча с представителями Следственного комитета Белоруссии не сможет состояться по состоянию здоровья Важенкова. Он госпитализирован после полученных в Окрестино ИВС в Минске травм», – цитирует ТАСС представителя защиты.

Ранее сообщалось, что Важенкова отпустили на свободу.

Напомним, 12 августа госагентство БелТА опубликовало видео с задержанными в Белоруссии людьми, которых она называла «провокаторами» беспорядков в Минске, двое из четверых утверждают, что они из России. В своем Telegram-канале «Открытая Россия» заявила, что опознала на этой записи своих сотрудников – Важенкова и Рогова. Позднее СК Белоруссии сообщил, что Важенков и Рогов проходят по делу о массовых беспорядках и находятся в статусе подозреваемых.