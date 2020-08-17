Израильские военные предотвратили теракт в Вифлееме

Израильская армия сообщила в понедельник о предотвращении теракта недалеко от гробницы праматери Рахили в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

«Солдаты Армии обороны Израиля предотвратили попытку террористической атаки на территории близ святыни – гробницы Рахили в городе Вифлеем», – передает ТАСС заявление израильских военных.

«Наши силы заметили террориста, который пытался бросить «коктейль Молотова» в сторону гробницы, и в ответ открыли огонь. Цель была поражена», – говорится в сообщении.

Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.

«В течение дня воздушные шары со взрывчатыми веществами запускались из Газы в сторону Израиля, а ранее этим вечером (в воскресенье – прим. ВЗГЛЯД) десятки палестинцев в Газе устраивали подстрекательства к массовым беспорядкам у стены безопасности на границе с Израилем. В ответ наши танки атаковали наблюдательные посты ХАМАС в Газе», – говорится в заявлении военных.

В ночь на воскресенье Израиль дважды поразил военные объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на территорию государства воздушных шаров со взрывчаткой и двух ракет.