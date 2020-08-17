Результаты испытаний вакцины от коронавируса решили опубликовать в научном журнале

Результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса будут поданы в научный журнал в понедельник, 17 августа, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Уже в начале следующей недели мы планируем подать большую статью по результатам клинических исследований вакцины», – передает «Интерфакс» слова Гинцбурга.

На вопрос о том, в какой журнал планируется подать статью, ученый ответил: «Есть предложения от ряда серьезных журналов, которые уже хотят опубликовать. Не российские международные, возможно, даже американские».

Он объяснил, что в России всегда публикация результатов клинических испытаний происходит после получения регистрации препарата, чтобы не влиять на мнение экспертов, предлагающих Минздраву зарегистрировать или отказать в регистрации. Кроме того, в момент начала испытаний на общедоступных сайтах был опубликован «дизайн исследований», а также можно было «познакомиться и с самим препаратом, как он сконструирован».

Напомним, 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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