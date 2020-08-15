Лукашенко обсудит обстановку в Белоруссии с генштабом

Белорусский лидер Александр Лукашенко запланировал посетить генеральный штаб минобороны страны, чтобы обсудить ситуацию в стране.

«К методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства», – цитирует Лукашенко БелТА.

Путин и Лукашенко в субботу провели телефонные переговоры, они обсудили ситуацию внутри Белоруссии. Главы государств выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в республике.

Белорусский президент заявлял, что происходящие в Белоруссии события касаются всего пространства Союзного государства.