Слова Лукашенко возмутили Украину

Нет доказательств, что украинцы причастны к дестабилизации ситуации в Белоруссии, заявил МИД Украины.

Как заявило украинское внешнеполитическое ведомство, Киев «возмущен тем, что президент дружественного государства обвиняет украинцев в дестабилизации».

По словам МИД Украины, «этому нет никаких доказательств», передает ТАСС.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, с Украины, из Польши и Чехии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД