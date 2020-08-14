Работники МАЗа потребовали от Лукашенко отпустить задержанных и уехать из страны

Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) заявили, что требуют не экономических благ, а отъезда президента Белоруссии Александра Лукашенко из страны.

«Должны быть все отпущены! Правильно? Правильно! Мы требуем не экономических каких-то благ, не дополнительных 100 рублей на карточки, а требуем одного – чтобы господин Лукашенко в лучшем случае сел на свой самолет и покинул страну», – передает РИА «Новости» заявление работников.

Напомним, в четверг рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД