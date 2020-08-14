Названа причина смерти молодого актера из фильма «Мы из будущего»

Артист Антон Хабаров назвал причину смерти своего коллеги, 35-летнего актера Сергея Куницкого.

«Сердце или тромб», – передает РИА «Новости» слова Хабарова. По его словам, Куницкий был прекрасным человеком и фантастическим артистом.

Куницкий стал известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Битва за Севастополь», «Мы из будущего», «Тест на беременность», «Шеф» и других.

О смерти актера Сергея Куницкого стало известно накануне.