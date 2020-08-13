Адвокат Соколова решил судиться со СМИ из-за «клеветы»

Новый адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Александр Торгашев заявил о намерении подать в суд жалобу на клевету в отношении своего подзащитного.

«За последние месяцы в отношении Олега Валерьевича [Соколова] было распространено большое количество недостоверной, порочащей и ложной информации. При этом подобное распространение частично связано с отсутствием должной проверки публикуемых сведений со стороны средств массовой информацией, а частично вызвано злонамеренными действиями вполне конкретных лиц. В настоящий момент мной по отношению к ряду лиц готовятся заявления в компетентные органы, в том числе в суд, направленные на защиту законных интересов Соколова против клеветнических и заведомо ложных утверждений», – цитирует заявление адвоката ТАСС.

Торгашев уточнил, что он представляет интересы Соколова с 2018 года в двух гражданских спорах с основным оппонентом Соколова – публицистом Евгением Понасенковым. Эти споры в том числе затрагивали защиту чести, достоинства и деловой репутации.

Между тем, представительница потерпевших по делу об убийстве аспирантки Александра Бакшеева рассказала, что семья погибшей направила в СПбГУ обращение с просьбой проверить соблюдение морально-этических норм и правил университета по факту появления в деле Торгашева. Отмечается, что основанием для этого послужил тот факт, что адвокат является сотрудником университета.

«Помимо адвокатской практики я являюсь ассистентом кафедры гражданского процесса Санкт-Петербургского государственного университета, но моя адвокатская практика является независимой по отношению к преподавательской деятельности», – заявил Торгашев.

Напомним, в ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.