Студент из КНДР стал победителем международного конкурса по программированию

Студент Университета имени Ким Ир Сена в Пхеньяне занял первое место в международном конкурсе по программированию на платформе CodeChef («Код-шеф»), передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В конкурсе, который прошел в июле, приняли участие более 31 тыс. студентов и программистов из 80 стран мира, в том числе из России, Китая, Индии и Великобритании.



«В течение десяти дней студент пятого курса факультета математики Чжон Гым Сон сумел решить десять задач, включая одну из них высокой сложности, требовавшую максимального уровня внимательности и сообразительности, и набрать наибольшее количество баллов – 1 тыс.», – передает ТАСС.

ЦТАК отмечает, что Чжон Гым Сон, когда учился в знаменитой пхеньянской средней школе №1, откуда вышло множество талантов страны, занял первое место на 56-й Международной математической олимпиаде.

Для Университета имени Ким Ир Сена эта победа в соревновании стала уже 18, отметил куратор и преподаватель студента Син Чан Хен.

Проект по спортивному программированию CodeChef принадлежит индийской компании Unacademy из Бангалора, специализирующейся на онлайн-образовании. Ежегодно на платформе проводятся состязания на решение задач по программированию.

Напомним, 5 июня стартовал первый онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».