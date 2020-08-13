Харламов призвал Лукашенко остановить жесткое подавление акций

Российский юморист Гарик Харламов обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и призвал его остановить жестокое подавление протестных акций в стране.

Харламов написал в Instagram, что обычно он старается «не лезть в политические истории», но ситуация в Белоруссии выходит за рамки «просто заварушки».

Он отметил, что много раз бывал в Минске, Бресте и других городах и восхищался их чистотой, а к Лукашенко испытывал симпатию. Однако теперь его отношение к белорусской власти сильно поменялось.

«Это же просто жесть (...) Я вижу, как «батька» лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями», – говорится в посте.

Харламов подчеркнул, что граждане страны имеют право на протест и свою точку зрения, их нельзя унижать и избивать, иначе это может «очень плохо закончиться».

«Хабаровск показал пример идеального мирного протеста. И надо отдать должное власти, которая адекватно реагирует на этот протест и не устраивает побоище», – добавил он.

Юморист выразил поддержку белорусам и призвал власти и силовиков «не превращаться в зверей».

Ранее музыкант, политик и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров написал стихотворение о забастовке на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ).

Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста.

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