Харламов призвал Лукашенко остановить жесткое подавление акций

Российский юморист Гарик Харламов обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и призвал его остановить жестокое подавление протестных акций в стране.
Харламов написал в Instagram, что обычно он старается «не лезть в политические истории», но ситуация в Белоруссии выходит за рамки «просто заварушки».
Он отметил, что много раз бывал в Минске, Бресте и других городах и восхищался их чистотой, а к Лукашенко испытывал симпатию. Однако теперь его отношение к белорусской власти сильно поменялось.
«Это же просто жесть (...) Я вижу, как «батька» лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями», – говорится в посте.
Харламов подчеркнул, что граждане страны имеют право на протест и свою точку зрения, их нельзя унижать и избивать, иначе это может «очень плохо закончиться».
«Хабаровск показал пример идеального мирного протеста. И надо отдать должное власти, которая адекватно реагирует на этот протест и не устраивает побоище», – добавил он.
Юморист выразил поддержку белорусам и призвал власти и силовиков «не превращаться в зверей».
Ранее музыкант, политик и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров написал стихотворение о забастовке на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ).
Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста.
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