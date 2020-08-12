Ростовский губернатор осмотрел благоустройство нового экопарка в регионе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил «первую милю» непрерывного экологического парка на берегах реки Темерник.

На «первой миле» протяженностью 2,1 км – от моста в створе улицы Вавилова до зоопарка – сейчас завершаются работы по обустройству проездов и тротуаров, озеленению территории, установке системы электроснабжения, систем видеонаблюдения, полива, сообщается на сайте правительства региона.

Предусмотрены сооружение моста через реку Темерник, укладка велосипедных и пешеходных дорожек, обустройство мест для отдыха и занятий спортом.

Проект «Прибрежная зона вдоль реки Темерник» признан одним из победителей городского конкурса проектов благоустройства общественных территорий.

«В итоге ростовчане должны получить красивую зону комфорта и отдыха. Убежден, что линейный парк станет местом притяжения десятков тысяч людей, поможет вдохнуть в Темерник и окрестности реки новую жизнь», – считает Василий Голубев.

«Второй милей» станет ростовский парк «Дружба». Благоустройство этого общественного пространства будет проводиться поэтапно, в течение пяти лет.

«Наша принципиальная задача – до конца 2024 года превратить эти территории в экологический парк», – заявил губернатор.

Еще один важный для реабилитации Темерника проект – реконструкция очистных сооружения канализации Аксая.

В ходе рабочей поездки по Ростову-на-Дону глава региона Василий Голубев побывал на объекте, пообщался с подрядчиком.

Новые очистные возведены почти на 70%. В сентябре планируется начать пусконаладочные работы, а до конца года сооружения должны быть готовы к эксплуатации. Планируемый выход на проектную мощность – первая половина 2021 года.

Мероприятия по реконструкции очистных Аксая входят в региональную программу по реабилитации реки Темерник и обустройству ее прибрежной территории. Реализация проекта обеспечит очистку сточных вод и существенно снизит поступление загрязняющих веществ по балке в Темерник. Общий объем средств на реконструкцию объекта из областного бюджета – около 1 млрд рублей.

«Это очень важный проект в процессе реабилитации реки Темерник и улучшения экологической ситуации в Ростове-на-Дону. После ввода в эксплуатацию этого комплекса планируется приступить к разработке следующего этапа реабилитации реки – от очистных сооружений в Аксайском районе до Темерницкого тракта в Ростове-на-Дону. Таким образом, через Щепкинский лес в реку будет поступать чистая вода», – рассказал Василий Голубев.