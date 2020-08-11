МВД Белоруссии назвало число задержанных за прошедшие сутки

Более 2 тыс. человек задержаны в Белоруссии за прошедшие сутки, сообщило МВД республики.

Ведомство отмечает, что 10 августа различные интернет-ресурсы разместили призывы собраться в этот день в центральной части населенных пунктов страны для участия в несанкционированных мероприятиях и МВД приняло «необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности».

«Всего по стране задержаны более 2 тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.

Отмечается, что в ночь на 11 августа очаговые сборы граждан зафиксированы в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

Между тем СК Белоруссии заявил, что автомобили, которые используются для блокирования движения транспорта, являются орудиями преступления и будут изыматься у владельцев.

«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств уголовного дела, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами», – передает ТАСС со ссылкой на БелТА сообщение СК.

В комитете добавили, что запрещено создавать препятствия, возводить баррикады и использовать другие инструменты для нарушения безопасного функционирования коммуникаций.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.

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