Нефть подорожала на ожиданиях по спросу и мерах поддержки экономики США

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут, поскольку трейдеры надеются на восстановление спроса на фоне новых планируемых мер США по поддержке экономики в связи с коронавирусом.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,47% – до 45,2 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,76% – до 42,26 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

«Нефть выросла на сигналах о мерах дальнейшего стимулирования (в США)», – говорят аналитики ANZ. Эксперты отмечают, что в переговорах по новому пакету поддержки возможен компромисс между сторонами по некоторым вопросам.

Ожидания восстановления экономики США поддерживают надежды нефтяного рынка на оживление спроса.

Еще одним фактором поддержки нефтяных котировок остаются комментарии саудовской компании Saudi Aramco. В выходные компания сообщила, что наблюдает частичное восстановление рынка энергоносителей на фоне постепенной отмены карантинных ограничений по всему миру.