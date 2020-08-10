Эрдоган поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах, а также отметил ощутимую поддержку, которую он получил по результатам выборов.

«Хочу вновь выразить свою уверенность в том, что отношения между нашими странами и наше близкое сотрудничество продолжат развиваться во всех сферах на основе взаимного уважения и обоюдных интересов благодаря совместным усилиям», – цитирует его БелТА.

Ранее Лукашенко поздравил президент России Владимир Путин, заявив, что рассчитывает на развитие государственной деятельности Белоруссии с дальнейшим развитием взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08%, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. Явка составила 84,17%.