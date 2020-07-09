Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова

Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, почему назвал развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова частью своей программы. Он заявил, что слова были вырваны из контекста и журналисты не уловили иронии.

Маркони пояснил, что после шоу Comment Out, в котором звездам предлагают совершать различные провокационные поступки, зрителям сложно определить, где правда, а где нет.

«Настолько мы проникли в ткань новостной повестки, что недоверие ко всему», – заметил ведущий в интервью на YouTube-канале PEOPLETALK TV.

Маркони объяснил, что под постом Асмус в Instagram один из подписчиков написал: «Все понятно, это Comment Out». После этого ему начали звонить журналисты и просить комментарий.

«Я не понимаю, почему тема развода Харламова и Асмус воспринимается, как новость о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта. Это не так. Они просто классные актеры, которые разводятся. Это всего лишь развод. А тут мне звонят и запрашивают комментарий после моего сообщения в Instagram», – рассказал Маркони.

Ведущий заявил, что общавшийся с ним журналист не уловил иронию в его словах и якобы вырвал из контекста его слова о разводе пары.

Маркони ранее заявил, что «развод» Кристины Асмус и Гарика Харламова якобы был розыгрышем и частью шоу.

Напомним, Харламов ранее сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.

Позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Асмус, рассказал о разводе актрисы с Харламовым.